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(Малышев) Василий Капитонович

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Место рождения

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

28.08.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1903 ст.

Отец: Малышев Капитон Кононович

Мать: Малышева Анисия Григорьевна

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
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