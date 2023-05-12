Андреев Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Виктор Алексеевич

Андреев Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1986

Сын: Андреев Павел Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1989

Сын: Андреев Сергей Викторович

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Рождение ребёнка
04.11.2995

Дочь: Андреева Марина Викторовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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