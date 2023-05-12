Андреев Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.1986
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1989
Сын: Андреев Сергей Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.2995
Дочь: Андреева Марина Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности