Кузина Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина Анастасия Матвеевна

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Место рождения

Моховое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Моховое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.09.1954

Сын: Ворона Александр Александрович

Отец ребёнка: Ворона Александр

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворона Виктор Александрович

Отец ребёнка: Ворона Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворона Галина Александровна

Отец ребёнка: Ворона Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворона Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ворона Александр

Смерть
Неизвестно
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