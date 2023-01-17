Кузина Анастасия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1954
Сын: Ворона Александр Александрович
Отец ребёнка: Ворона Александр
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворона Виктор Александрович
Отец ребёнка: Ворона Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворона Галина Александровна
Отец ребёнка: Ворона Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворона Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ворона Александр
Смерть
Неизвестно