Тимофеев Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.08.1913
Дата смерти18.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1913
Отец: Алексеев Иван Тимофеевич
Мать: Анна Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1932
Сын: Тимофеев Федор
Мать ребёнка: Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Тимофеев Александр
Мать ребёнка: Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Тимофеев Юлий
Мать ребёнка: Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Тимофеева Юлия
Мать ребёнка: Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна
Смерть
18.01.1942
Калинин, Тверская область, Россия