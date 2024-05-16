Тимофеев Георгий Иванович 03.08.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеев Георгий Иванович

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Место рождения

Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.08.1913

Дата смерти

18.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1913

Отец: Алексеев Иван Тимофеевич

Мать: Анна Тихонова

Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
01.07.1932

Сын: Тимофеев Федор

Мать ребёнка: Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна

Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Тимофеев Александр

Мать ребёнка: Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Тимофеев Юлий

Мать ребёнка: Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Тимофеева Юлия

Мать ребёнка: Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна

Смерть
18.01.1942
Калинин, Тверская область, Россия

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