Неверова (Пряхина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова (Пряхина) Анна

Место рождения

хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области

Дата рождения

25.12.1924

Дата смерти

28.06.1995

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

194 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194

Сын: Неверов Иванович

Отец ребёнка: Неверов Иван

Рождение
25.12.1924

Отец: Пряхин Макар

Мать: Русина (Русина) Анастасия

Бракосочетание
08.04.1948

Муж: Неверов Иван

Рождение ребёнка
25.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неверов Иван

Рождение ребёнка
30.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неверов Иван

Смерть
28.06.1995
Похороны
Неизвестно

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