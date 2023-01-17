Калинин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения19.11.1875
Дата смерти03.06.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893
Место жительства
С 1899 по 1901
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1901 по 1903
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
С 1903
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1946
Москва, город федерального значения Москва