Калинин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Михаил Иванович

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Место рождения

Верхняя Троица, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

19.11.1875

Дата смерти

03.06.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Троица, Кашинский, Тверская область
Место жительства
С 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1899 по 1901
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1901 по 1903
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
С 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Верхняя Троица, Кашинский, Тверская область
Смерть
03.06.1946
Москва, город федерального значения Москва
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