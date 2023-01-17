Андреевский Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения08.11.1822
Дата смерти05.02.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1822 по 1869
Место жительства
С 1868 по 1870
г. Харьков, Харьковская губерния
Место жительства
С 1870 по 1878
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1878 по 1884
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1884 по 1889
Смерть
05.02.1889