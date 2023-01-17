Буторин Савелий Павлович
Место рождения
Дата рождения02.09.1926
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1926
Рождение ребёнка
1955
Сын: Буторин Василий Савельевич
Мать ребёнка: Тетерина-Буторина Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буторина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буторина ?
Смерть
1955