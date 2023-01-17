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Буторин Савелий Павлович

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Место рождения

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.09.1926

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1926

Отец: Буторин Павел Митрофанович

Мать: Буторина Степанида Евлентьевна

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Буторин Василий Савельевич

Мать ребёнка: Тетерина-Буторина Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
1955

Жена: Тетерина-Буторина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буторина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина ?

Смерть
1955
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