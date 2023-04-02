Филиппова Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1914
Сын: Филиппов Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Филиппов Прокоп
Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Ранее деревня Чув-Кармалы.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Серафим Прокопьевич
Отец ребёнка: Филиппов Прокоп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Моисей Прокопьевич
Отец ребёнка: Филиппов Прокоп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Прокопьевна
Отец ребёнка: Филиппов Прокоп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Прокоп
Смерть
Неизвестно