Филиппова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1914

Сын: Филиппов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Филиппов Прокоп

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Ранее деревня Чув-Кармалы.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Серафим Прокопьевич

Отец ребёнка: Филиппов Прокоп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Моисей Прокопьевич

Отец ребёнка: Филиппов Прокоп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Прокопьевна

Отец ребёнка: Филиппов Прокоп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Прокоп

Смерть
Неизвестно
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