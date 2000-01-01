Бортник Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1924
Сын: Бортник Антон Герасимович
Отец ребёнка: Бортник Герасим Янович
дер. Малиново, Шарковщинский р-н,Витебская обл.
Смерть
1970
дер. Малиново, Шарковщинская обл., Витебская обл., Беларусь
Захоронена на кладбище в д. Пилаты, Бильдюгского сельсовета, Шарковщинского р-на, Витебской обл., Беларусь