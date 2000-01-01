Бортник Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортник Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1924

Сын: Бортник Антон Герасимович

Отец ребёнка: Бортник Герасим Янович

дер. Малиново, Шарковщинский р-н,Витебская обл.
Смерть
1970
дер. Малиново, Шарковщинская обл., Витебская обл., Беларусь
Захоронена на кладбище в д. Пилаты, Бильдюгского сельсовета, Шарковщинского р-на, Витебской обл., Беларусь
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