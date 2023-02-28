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(Шустова) Татьяна
(Шустова) Татьяна
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Место рождения
Шкинь
, Коломенский, Московская область
Дата рождения
Около ?.01.1914
Дата смерти
29.06.1914
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Шкинь
, Коломенский, Московская область
Смерть
29.06.1914
Шкинь
, Коломенский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
Неизвестно
Шкинь
, Коломенский, Московская область
приходское кл-ще
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