(Шустова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шустова) Татьяна

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Место рождения

Шкинь, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около ?.01.1914

Дата смерти

29.06.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Шкинь, Коломенский, Московская область
Смерть
29.06.1914
Шкинь, Коломенский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
Неизвестно
Шкинь, Коломенский, Московская область
приходское кл-ще
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