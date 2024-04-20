Агапов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Агапова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Агапова Тамара
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Агапова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Агапова Тамара
Смерть
Неизвестно