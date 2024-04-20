Агапов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапов Николай Федорович

Агапов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Агапов Федор Корнеевич

Мать: Агапова (Лыкова) Евдакия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Агапова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Агапова Тамара

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Агапова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Агапова Тамара

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.