Савельева Елизавета Фроловна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Савельев Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Савельев Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Савельев Григорий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно