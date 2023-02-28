Савельева Елизавета Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Елизавета Фроловна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Савельев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Савельев Григорий Ефимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Савельев Григорий Ефимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Григорий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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