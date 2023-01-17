Холзаков Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.03.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно