Княгин Сильвестр Ерофеевич 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Сильвестр Ерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Княгин Ерофей Сергеевич

Мать: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгина Марфа Димитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгина Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
с. Кырмыж, Россия
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Княгина) Ирина Силивестровна

Мать ребёнка: Княгина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Княгин Михаил Силивестрович

Мать ребёнка: Княгина Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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