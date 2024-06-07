Княгин Сильвестр Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Кырмыж, Россия
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Княгина) Ирина Силивестровна
Мать ребёнка: Княгина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Княгин Михаил Силивестрович
Мать ребёнка: Княгина Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно