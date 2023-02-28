Аширов Юсуп Хусаинович
Место рождения
Дата рождения05.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1862
Отец: Аширов Хусаин Аширович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1893
Дочь: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна
Мать ребёнка: Аширова Ажяр Аминовна
Рождение ребёнка
24.08.1900
Мать ребёнка: Аширова Ажяр Аминовна
Рождение ребёнка
23.04.1905
Сын: Аширов Илачетдин Юсупович
Мать ребёнка: Аширова Ажяр Аминовна
Рождение ребёнка
15.05.1910
Дочь: Магиря Юсуповна
Мать ребёнка: Аширова Ажяр Аминовна
Рождение ребёнка
14.03.1916
Сын: Аширов Имадетдин Юсупович
Мать ребёнка: Аширова Ажяр Аминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аширова Савжяр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аширова Ажяр Аминовна
Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно