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Аширов Юсуп Хусаинович

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Место рождения

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1862

Отец: Аширов Хусаин Аширович

Мать: не указана

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1893

Дочь: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна

Мать ребёнка: Аширова Ажяр Аминовна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1900

Сын: Аширов Сафиулла Юсупович

Мать ребёнка: Аширова Ажяр Аминовна

Рождение ребёнка
23.04.1905

Сын: Аширов Илачетдин Юсупович

Мать ребёнка: Аширова Ажяр Аминовна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1910

Дочь: Магиря Юсуповна

Мать ребёнка: Аширова Ажяр Аминовна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1916

Сын: Аширов Имадетдин Юсупович

Мать ребёнка: Аширова Ажяр Аминовна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аширова Савжяр

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аширова Ажяр Аминовна

Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
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