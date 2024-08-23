Климушкина (Маклахова) Екатерина Феодосьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.11.1876
Дата смертиПосле 26.10.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.10.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1894
Сын: Климушкин Андрей Иванович
Отец ребёнка: Климушкин Иван Сергеевич
Смерть
После 26.10.1894