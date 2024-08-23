Климушкина (Маклахова) Екатерина Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Маклахова) Екатерина Феодосьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.11.1876

Дата смерти

После 26.10.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1893

Муж: Климушкин Иван Сергеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1894

Сын: Климушкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Климушкин Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.10.1894

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