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Лушникова вера георгиевна
Лушникова вера георгиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.1957
Пол
Женский
Отец
Лушников георгий григорьевич
1930 г.р.
Мать
Лушникова ирина тимофеевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1957
Отец:
Лушников георгий григорьевич
Мать:
Лушникова ирина тимофеевна
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