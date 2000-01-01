Лушникова вера георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушникова вера георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1957

Отец: Лушников георгий григорьевич

Мать: Лушникова ирина тимофеевна

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