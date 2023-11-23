Татьяна Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зернов Кондратий
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Зернов Кондратий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Зернов Константин Кондратьев
Отец ребёнка: Зернов Кондратий
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Зернов Кондратий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Зернов Савелий Кондратьев
Отец ребёнка: Зернов Кондратий
Смерть
Неизвестно