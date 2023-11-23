Татьяна Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зернов Кондратий

Рождение ребёнка
1820

Сын: Зернов Михаил Кондратьев

Отец ребёнка: Зернов Кондратий

Рождение ребёнка
1822

Сын: Зернов Константин Кондратьев

Отец ребёнка: Зернов Кондратий

Рождение ребёнка
1825

Сын: Зернов Иван Кондратьев

Отец ребёнка: Зернов Кондратий

Рождение ребёнка
1832

Сын: Зернов Савелий Кондратьев

Отец ребёнка: Зернов Кондратий

Смерть
Неизвестно

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