Семенов Олег Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1992
Дочь: Семенова Александра Олеговна
Мать ребёнка: Семенова (Берендюкова) Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
19.10.2002
Дочь: Семенова Софья Олеговна
Мать ребёнка: Семенова (Берендюкова) Наталья Борисовна