Манасян Мянещак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манасян Мянещак

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1914

Дочь: Вартапетьянц Вартануш Мирзоевна

Отец ребёнка: Манасян Мирза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манасян Тават Мирзоевич

Отец ребёнка: Манасян Мирза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Хайкануш Мирзоевна

Отец ребёнка: Манасян Мирза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егиянц Сирануш Мирзовна

Отец ребёнка: Манасян Мирза

Смерть
Неизвестно
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