Манасян Мянещак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1914
Дочь: Вартапетьянц Вартануш Мирзоевна
Отец ребёнка: Манасян Мирза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Манасян Мирза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Хайкануш Мирзоевна
Отец ребёнка: Манасян Мирза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егиянц Сирануш Мирзовна
Отец ребёнка: Манасян Мирза
Смерть
Неизвестно