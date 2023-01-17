Слоева (Кирикова) Евстолия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлоева (Кирикова) Евстолия Павловна

Слоева (Кирикова) Евстолия Павловна

avatar

Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

26.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1884 ст.

Отец: Кириков Павел Александрович

Мать: Кирикова Фаина Евграфовна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
15.06.1902 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила курс Вологодского Епархиального женского училища.
Работа или профессия
С 01.10.1902 по 01.10.1905 ст.
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Учительница мужской церковно-приходской школе при Михайло-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда. Живёт при отце.
Работа или профессия
С 1906
Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Учительница Николаевской Янгосорской церковно-приходской школы Вологодского уезда.
Бракосочетание
1907

Муж: Слоев Александр Михайлович

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1909 ст.

Дочь: Слоева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Крестил священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павел Кириков, дед новорожденной. Восприемница: Агриппина Павловна Кирикова.
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.

Сын: Слоев Николай Александрович

Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Крестил священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павел Кириков. Восприемники: сын священника Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Александр Павлович Кириков и дочь Колежского Асе... Показать все
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Слоева Фаина Александровна

Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1913 ст.

Дочь: Слоева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1915 ст.

Сын: Слоев Павел Александрович

Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Крестил священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павел Кириков. Восприемники: священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Александр Павлович Кириков и и дочь священника Агрипп... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1917 ст.

Дочь: Слоева Галина Александровна

Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1919 ст.

Дочь: Слоева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Корнеева, 12, кв.27.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close