Слоева (Кирикова) Евстолия Павловна
Место рождения
Дата рождения26.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1884 ст.
Образование
15.06.1902 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила курс Вологодского Епархиального женского училища.
Работа или профессия
С 01.10.1902 по 01.10.1905 ст.
Учительница мужской церковно-приходской школе при Михайло-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда. Живёт при отце.
Работа или профессия
С 1906
Янгосарь, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Учительница Николаевской Янгосорской церковно-приходской школы Вологодского уезда.
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
13.03.1909 ст.
Дочь: Слоева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович
Крестил священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павел Кириков, дед новорожденной. Восприемница: Агриппина Павловна Кирикова.
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.
Сын: Слоев Николай Александрович
Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович
Крестил священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павел Кириков. Восприемники: сын священника Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Александр Павлович Кириков и дочь Колежского Асе... Показать все
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Слоева Фаина Александровна
Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1913 ст.
Дочь: Слоева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
08.01.1915 ст.
Сын: Слоев Павел Александрович
Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович
Крестил священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павел Кириков. Восприемники: священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Александр Павлович Кириков и и дочь священника Агрипп... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1917 ст.
Дочь: Слоева Галина Александровна
Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
12.10.1919 ст.
Дочь: Слоева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Слоев Александр Михайлович
Место жительства
1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Корнеева, 12, кв.27.
Смерть
Неизвестно