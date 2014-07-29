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Губжев Лион Мухамедович

Место рождения

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

19.05.1939

Дата смерти

29.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1939

Отец: Губжев Мухамед Заурбекович

Мать: Губжева (Апшацева) Фатимат Тутовна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Карданова) Хаужан Жамбековна

Рождение ребёнка
26.09.1972

Сын: Губжев Анзор Лионович

Мать ребёнка: Губжева (Карданова) Хаужан Жамбековна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1973

Дочь: Губжева Рамета Лионовна

Мать ребёнка: Губжева (Карданова) Хаужан Жамбековна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
15.07.1980

Дочь: Губжева Анета Лионовна

Мать ребёнка: Губжева (Карданова) Хаужан Жамбековна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
29.07.2014

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