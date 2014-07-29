Губжев Лион Мухамедович
Место рождения
Дата рождения19.05.1939
Дата смерти29.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1972
Мать ребёнка: Губжева (Карданова) Хаужан Жамбековна
Рождение ребёнка
30.11.1973
Дочь: Губжева Рамета Лионовна
Мать ребёнка: Губжева (Карданова) Хаужан Жамбековна
Рождение ребёнка
15.07.1980
Дочь: Губжева Анета Лионовна
Мать ребёнка: Губжева (Карданова) Хаужан Жамбековна
Смерть
29.07.2014