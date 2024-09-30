Постовалов Андрей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Постовалов Никифор Яковлевич
Мать: не указана
Сын: Постовалов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна
Дочь: Постовалова Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна
Дочь: Постовалова Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна
Сын: Постовалов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна
Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна
Дочь: Постовалова Евгения Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Постовалова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна
Дочь: Постовалова Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна
Сын: Постовалов Иоанн Андреевич
Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна