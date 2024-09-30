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Постовалов Андрей Никифорович

Место рождения

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область

Дата рождения

1790 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Постовалов Никифор Яковлевич

Мать: не указана

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Постовалов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1812 ст.

Жена: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна

Рождение ребёнка
04.06.1813 ст.

Дочь: Постовалова Феодосия Андреевна

Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна

Полканова, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.04.1816 ст.

Дочь: Постовалова Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Постовалов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна

Рождение ребёнка
20.02.1819 ст.

Сын: Постовалов Лев Андреевич

Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Постовалова Евгения Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1825 ст.

Дочь: Постовалова Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1826 ст.

Дочь: Постовалова Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Постовалов Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Постовалова (Малыгина) Фекла Кондратьевна

Горсткина, Махнёвское, Свердловская область
Бракосочетание
13.10.1836

Жена: Постовалова (Кокшарова) Ксения Андреевна

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