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Васильевых Кирило Герасимов
Васильевых Кирило Герасимов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Дата смерти
1815
Пол
Мужской
Отец
Васильевых Герасим Ефимов
1784 г.р.
Мать
Авдотья
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Васильевых Герасим Ефимов
Мать:
Авдотья
Смерть
1815
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