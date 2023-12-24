Васильевых Кирило Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевых Кирило Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Васильевых Герасим Ефимов

Мать: Авдотья

Смерть
1815
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