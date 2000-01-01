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Трефилов Стефан

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Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

17.10.1893

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

С 1871 по 1872 г.р.

Жена

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1893

Отец: Трефилов Иван

Мать: Трефилова Мария

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
09.11.1915

Жена: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.02.1919

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трефилова Матрона

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
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