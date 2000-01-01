Трефилов Стефан
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения17.10.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1893
Отец: Трефилов Иван
Мать: Трефилова Мария
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
09.11.1915
Жена: Трефилова Матрона
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.02.1919
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Трефилова Матрона
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трефилова Матрона
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия