Чугунков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунков Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1984

Дочь: Чугункова Гордеева Надежда Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.1986

Дочь: Чугункова Паршина Евгения Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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