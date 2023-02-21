Чугунков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1984
Дочь: Чугункова Гордеева Надежда Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1986
Дочь: Чугункова Паршина Евгения Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности