Этнтейн Гирш Азимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Афимья Гирмовна
Мать ребёнка: Эттейн Шейна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Гирмовна
Мать ребёнка: Эттейн Шейна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Гирмовна
Мать ребёнка: Эттейн Шейна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Эттейн Шейна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Эттейн Шейна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Рохима Гирмовна
Мать ребёнка: Эттейн Шейна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Либа Гирмовна
Мать ребёнка: Эттейн Шейна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эттейн Шейна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно