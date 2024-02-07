Григорий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Герасим Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
1858
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