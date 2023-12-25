Быкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Быков уточнием

Мать: Быкова -- Евдокия Тихоновна

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