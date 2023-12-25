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Быкова Анна
Быкова Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Пол
Женский
Отец
Быков уточнием
Мать
Быкова -- Евдокия Тихоновна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Быков уточнием
Мать:
Быкова -- Евдокия Тихоновна
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