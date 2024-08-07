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(Романов) Анна Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Павел Яковлев

Рождение ребёнка
04.09.1906

Дочь: (Романова) Любовь Павлова

Отец ребёнка: Романов Павел Яковлев

Рождение ребёнка
05.07.1908

Сын: Романов Александр Павлович

Отец ребёнка: Романов Павел Яковлев

Рождение ребёнка
08.08.1911

Сын: Романов Александр Павлович

Отец ребёнка: Романов Павел Яковлев

Рождение ребёнка
08.08.1911

Сын: Романов Василий Павлович

Отец ребёнка: Романов Павел Яковлев

Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Романов Михаил Павлов

Отец ребёнка: Романов Павел Яковлев

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