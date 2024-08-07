(Романов) Анна Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофеев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1906
Дочь: (Романова) Любовь Павлова
Отец ребёнка: Романов Павел Яковлев
Рождение ребёнка
05.07.1908
Сын: Романов Александр Павлович
Отец ребёнка: Романов Павел Яковлев
Рождение ребёнка
08.08.1911
Сын: Романов Александр Павлович
Отец ребёнка: Романов Павел Яковлев
Рождение ребёнка
08.08.1911
Отец ребёнка: Романов Павел Яковлев
Рождение ребёнка
31.10.1913
Отец ребёнка: Романов Павел Яковлев