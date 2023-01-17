Нестерович (Вторушина) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерович (Вторушина) Светлана Александровна

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Место рождения

Сумкино, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

23.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1962

Отец: Темушкин Александр

Мать: Вторушина Зоя

Сумкино, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.03.1979

Дочь: Кузнецова Александра Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Сумкино, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.04.1985

Дочь: Романенко Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Иваев Рустам

Сумкино, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.02.1992

Сын: Спиридонов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Спиридонов Сергей

Сумкино, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.05.1994

Сын: Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Сумкино, город Тобольск, Тюменская область
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