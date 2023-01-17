Нестерович (Вторушина) Светлана Александровна
Место рождения
Дата рождения23.01.1962
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1962
Отец: Темушкин Александр
Мать: Вторушина Зоя
Рождение ребёнка
14.03.1979
Дочь: Кузнецова Александра Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.04.1985
Дочь: Романенко Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Иваев Рустам
Рождение ребёнка
06.02.1992
Сын: Спиридонов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Спиридонов Сергей
Рождение ребёнка
28.05.1994
Сын: Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: не указан