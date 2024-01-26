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Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева (Баланёва) Яковлевна

Мать ребёнка: Федосья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баланёв Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Федосья Мартыновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Баланёва Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Федосья Мартыновна

Рождение ребёнка
19.04.1922

Дочь: Забашта (Баланёва) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Федосья Мартыновна

Смерть
1927

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