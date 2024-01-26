Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева (Баланёва) Яковлевна
Мать ребёнка: Федосья Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосья Мартыновна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Баланёва Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Федосья Мартыновна
Рождение ребёнка
19.04.1922
Дочь: Забашта (Баланёва) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Федосья Мартыновна
Смерть
1927