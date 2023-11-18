Гусев Илья Прокопиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Илья Прокопиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Прокопий Косьмин

Мать: Гуськова Марфа Васильева

Рождение ребёнка
26.09.1913

Сын: Григорий Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Василий Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Евдокия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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