Гусев Илья Прокопиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Прокопий Косьмин
Мать: Гуськова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
26.09.1913
Сын: Григорий Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Василий Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Евдокия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тихоновна
Смерть
Неизвестно