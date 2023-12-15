Некрасова (Чупрова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.10.1983
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Захар Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банчила Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Банчила Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лютоева (Банчила) Виктория Леонидовна
Отец ребёнка: Банчила Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Банчила Леонид
Бракосочетание
Неизвестно