Некрасова (Чупрова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Чупрова) Елена Ивановна

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Место рождения

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

11.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1983

Отец: Чупров Иван Лаврентьевич

Мать: Чупрова Анастасия Парфёновна

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Захар Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банчила Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Банчила Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лютоева (Банчила) Виктория Леонидовна

Отец ребёнка: Банчила Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банчила Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Александр Владимирович

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