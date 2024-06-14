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Вахрушев Владимир Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1959

Отец: Вахрушев Аркадий Михайлович

Мать: Вахрушева Тамара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева (Мифтахутдинова) Зухра Кирамутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева (Мифтахутдинова) Зухра Кирамутдиновна

Рождение ребёнка
20.12.1989

Сын: Вахрушев Иван Владимирович

Мать ребёнка: Вахрушева (Мифтахутдинова) Зухра Кирамутдиновна

Игра, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1992

Дочь: Вахрушева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Вахрушева (Мифтахутдинова) Зухра Кирамутдиновна

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