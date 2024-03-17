Бирюков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюков Михаил

Бирюков Михаил

Место рождения

Бекариха верхняя, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

19.10.1901

Дата смерти

16.12.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1901

Отец: не указан

Мать: Бирюкова Анисия Григорьевна

Бекариха верхняя, Уржумский уезд, Вятская губерния
вне бпака. МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
16.12.1902
Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]

Мы используем куки для улучшения работы сайта.