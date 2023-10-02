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Аграфена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1704 и 1708

Дата смерти

Между 1755 и 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1693 и 1705 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1704 и 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1720 и 1722

Муж: Кирилл Петрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Петрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1750

Дочь: Ульяна Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Петрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1755 и 1765
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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