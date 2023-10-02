Аграфена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1704 и 1708
Дата смертиМежду 1755 и 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1720 и 1722
Муж: Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1750
Дочь: Ульяна Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Петрович
Смерть
Между 1755 и 1765