Смирнова (Соловьева) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Соловьева) Ксения Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1990

Отец: Соловьев Сергей Владимирович

Мать: Соловьева Евгения Юрьевна

Рождение ребёнка
24.02.2013

Дочь: Безногова Алиса Андреевна

Отец ребёнка: Безногов Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
09.05.2015

Дочь: Безногова Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Безногов Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Дмитрий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безногов Андрей Алексеевич

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