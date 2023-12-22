Смирнова (Соловьева) Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1990
Рождение ребёнка
24.02.2013
Дочь: Безногова Алиса Андреевна
Отец ребёнка: Безногов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
09.05.2015
Дочь: Безногова Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Безногов Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно