Никифорова (Петрова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Петрова) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.11.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1864 ст.

Отец: Петров Федор Акимович

Мать: Петрова Марья Борисовна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Крещение
22.11.1864 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
18.01.1888 ст.

Муж: Никифоров Леонтий Акимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.10.1888 ст.

Сын: Никифоров Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.10.1890 ст.

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.03.1892 ст.

Сын: Никифоров Никита Леонтьевич

Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.03.1893 ст.

Сын: Никифоров Гаврил Леонтьевич

Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.

Дочь: Иванова(шарганова) Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.

Сын: Никифоров Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.05.1900 ст.

Дочь: Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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