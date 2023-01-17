Никифорова (Петрова) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения18.11.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
18.11.1864 ст.
Отец: Петров Федор Акимович
Мать: Петрова Марья Борисовна
Крещение
22.11.1864 ст.
Бракосочетание
18.01.1888 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1888 ст.
Сын: Никифоров Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович
Рождение ребёнка
16.10.1890 ст.
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович
Рождение ребёнка
28.03.1892 ст.
Сын: Никифоров Никита Леонтьевич
Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович
Рождение ребёнка
25.03.1893 ст.
Сын: Никифоров Гаврил Леонтьевич
Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.
Дочь: Иванова(шарганова) Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.
Сын: Никифоров Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович
Рождение ребёнка
14.05.1900 ст.
Дочь: Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Никифоров Леонтий Акимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно