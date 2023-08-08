Пальчикова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Пальчиков Максим Тимофеев
Отец ребёнка: Пальчиков Тимофей Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: Евфросинья Тимофеева
Отец ребёнка: Пальчиков Тимофей Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно