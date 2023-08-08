Пальчикова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчикова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Пальчиков Максим Тимофеев

Отец ребёнка: Пальчиков Тимофей Ларионов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: Евфросинья Тимофеева

Отец ребёнка: Пальчиков Тимофей Ларионов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчиков Тимофей Ларионов

Смерть
Неизвестно
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