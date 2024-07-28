Уварова Лилия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова Лилия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уваров Александр

Мать: Уварова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бурков Николай Фастович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурков Николай Фастович

Рождение ребёнка
01.09.1959

Дочь: Буркова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бурков Николай Фастович

Смерть
Неизвестно

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