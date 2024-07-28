Уварова Лилия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уваров Александр
Мать: Уварова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бурков Николай Фастович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1959
Дочь: Буркова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бурков Николай Фастович
Смерть
Неизвестно