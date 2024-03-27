(Абдрашитова) Файза Мирасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Абдрашитова) Файза Мирасовна

(Абдрашитова) Файза Мирасовна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Абдрашитов Мирас Мухамадиевич

Мать: Абдрашитова Шарифа Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухтарама Аннаевна

Отец ребёнка: Анна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анна

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анна

Смерть
Неизвестно
Туркменская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Туркменская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close