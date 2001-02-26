Семендяева (Харитонова) Татьяна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семендяева (Харитонова) Татьяна Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1915

Дата смерти

26.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1915

Отец: Харитонов Макар Федорович

Мать: Харитонова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семендяев Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семендяев Василий Иванович

Отец ребёнка: Семендяев Иван Тимофеевич

Смерть
26.02.2001

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