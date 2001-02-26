Семендяева (Харитонова) Татьяна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1915
Дата смерти26.02.2001
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семендяев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семендяев Василий Иванович
Отец ребёнка: Семендяев Иван Тимофеевич
Смерть
26.02.2001