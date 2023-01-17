Воронин Валентин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Валентин Александрович

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Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1956
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1956
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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