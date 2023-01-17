Максуди (Максудов) Хади (Ахметхади) Низамутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максуди (Максудов) Хади (Ахметхади) Низамутдинович

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Место рождения

Ташсу, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.09.1868

Дата смерти

28.06.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташсу, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.06.1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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