Максуди (Максудов) Хади (Ахметхади) Низамутдинович
Место рождения
Дата рождения28.09.1868
Дата смерти28.06.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1941
Место жительства
Неизвестно
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.06.1941