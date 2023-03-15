Горынцев Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения09.05.1983
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Горынцева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горынцева Наталья
Рождение ребёнка
05.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горынцева Наталья