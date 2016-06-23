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Хайрутдинов Адыль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1951

Дата смерти

23.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайрутдинова (Янгалычева) Флюра

Рождение ребёнка
24.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайрутдинова (Янгалычева) Флюра

Рождение ребёнка
13.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайрутдинова (Янгалычева) Флюра

Рождение ребёнка
25.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайрутдинова (Янгалычева) Флюра

Смерть
23.06.2016

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