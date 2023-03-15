Горынцева Иллария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцева Иллария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1942

Сын: Горынцев Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Горынцев Дмитрий Ананьевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Горынцев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Горынцев Дмитрий Ананьевич

Смерть
Неизвестно

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