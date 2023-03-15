Горынцева Иллария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1942
Сын: Горынцев Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Горынцев Дмитрий Ананьевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Горынцев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Горынцев Дмитрий Ананьевич
Смерть
Неизвестно