Пыжова Марья Ермолаева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыжова Марья Ермолаева (Вна)

Пыжова Марья Ермолаева (Вна)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
29.06.1859 ст.

Муж: Пыжов Григорий Федоров (Ич)

Рождение ребёнка
28.05.1865 ст.

Дочь: (Пыжова) Федосья Григорьева (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Григорий Федоров (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB92-3V?i=232&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.