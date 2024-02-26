Пыжова Марья Ермолаева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Бибиковых, Васильевых
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.06.1859 ст.
Рождение ребёнка
28.05.1865 ст.
Дочь: (Пыжова) Федосья Григорьева (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Григорий Федоров (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB92-3V?i=232&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно